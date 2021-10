Nobel per la medicina agli scopritori dei “recettori del tatto”. Bassetti deluso: “Ignorati i padri dei vaccini” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il premio Nobel per la Fisiologia o la medicina 2021 va a David Julius e Ardem Patapoutian «per le loro scoperte dei recettori per temperatura e tatto». L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea dei Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro. I due vincitori sono un americano di quasi 66 anni e un libanese di 54 scappato dalla guerra quando era ragazzo. LEGGI ANCHE Bassetti: «Decretata la morte dei vaccini a vettore virale, va bloccato anche quello italiano» Bassetti contro Galli: «Parli ogni sera in tv e hai una certa età, prima o poi la stupidaggine ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il premioper la Fisiologia o la2021 va a David Julius e Ardem Patapoutian «per le loro scoperte deiper temperatura e». L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea deial Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro. I due vincitori sono un americano di quasi 66 anni e un libanese di 54 scappato dalla guerra quando era ragazzo. LEGGI ANCHE: «Decretata la morte deia vettore virale, va bloccato anche quello italiano»contro Galli: «Parli ogni sera in tv e hai una certa età, prima o poi la stupidaggine ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA David Julius and Ardem Patapoutian hanno vinto il Premio Nobel per la Medicina - ilpost : Il premio #Nobel per la #Medicina 2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian 'per le loro scoperte s… - repubblica : Nobel per la Medicina, il premio a David Julius e Ardem Patapoutian: hanno scoperto come la pelle riesce a percepir… - dianacalibana : Niente covid? Bizzarre Julius e Patapoutian vincono il Nobel per la medicina: è un premio alle carezze… - giornaleradiofm : Salute: Nobel: premio Medicina al senso della pelle per carezze e calore: Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) - La no… -