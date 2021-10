Nobel Medicina: premiati gli scopritori dei segreti del tatto (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? Questa domanda è stata risolta dai premi Nobel di quest’anno». È in sintesi il motivo per cui David Julius e Ardem Patapoutian hanno vinto il Premio per la Medicina. I loro studi riguardano i recettori per la temperatura e il tatto. È il primo dei Nobel assegnati nel 2021, da domani a lunedì ci sono gli altri annunci. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? Questa domanda è stata risolta dai premi Nobel di quest’anno». È in sintesi il motivo per cui David Julius e Ardem Patapoutian hanno vinto il Premio per la Medicina. I loro studi riguardano i recettori per la temperatura e il tatto. È il primo dei Nobel assegnati nel 2021, da domani a lunedì ci sono gli altri annunci.

