“Neymar è deludente!” | la dura critica arriva dalla Francia

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Non riesce ancora a brillare il Paris Saint-Germain delle stelle. La sconfitta riportata in campionato, contro il Rennes, resetta, in un certo senso, quanto di buono fatto in Champions League. La formazione guidata da Mauricio Pochettino sembra non riuscire a spiccare il volo, nonostante l’incredibile numero di campioni presenti in rosa, basti pensare al solo tridente composto da Messi, Mbappé e. Il tridente del Psg (da sx verso dx: Messi,e Mbappé) esulta dopo la pesante vittoria di Champions League dei parigini ai danni del Manchester City (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)Quella di domenica è stata la prima sconfitta del club parigino in Ligue 1. Il dato che, però, desta maggiore preoccupazione è quello relativo alle conclusioni in porta. L’unico acuto dell’incontro, infatti, resta la traversa colpita da Leo Messi su calcio ...