Nevermind, il leggendario album dei Nirvana su Jam Tv – Music Room

Lunedì 4 ottobre (ore 19.00) riparte sulla Pagina Facebook e sui Canali YouTube e Twitch di JAM TV il salotto virtuale dove si parla di Musica Jam Tv – Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di Musica, è pronto per ripartire con la sua seconda edizione: prima puntata lunedì 4 ottobre (dalle ore 19.00 alle ore 20.00). Jam Tv – Music Room è disponibile sia in diretta che on-demand sulla Pagina Facebook e sui Canali YouTube e Twitch di Jam Tv e da quest'anno anche su Rockol. La prima puntata sarà dedicata ai 30 anni di uno degli album che ha fatto la storia della Musica: "Nevermind" dei Nirvana. Nella puntata (in collaborazione con Universal) saranno ospiti: Cristiano Godano, artista e frontman dei Marlene

