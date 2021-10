Netflix | aumenta il prezzo degli abbonamenti | ecco quanto costano adesso

(Di lunedì 4 ottobre 2021), cambiano i prezzi: scopriamoi piani Base, Standard e Premium. Esi pagherà in più Brutte sorprese per gli abbonatiti i prezzicon i rincari previsti a partire da questo mese di ottobre. Non si tratta della prima volta che la società statunitense leader L'articolo proviene da Consumatore.com.

lluisemusic : RT @ashcoltami: Netflix che aumenta i prezzi quando offre un servizio di merda con un titolo interessante ogni 30 mesi se va bene e cancell… - gigibeltrame : Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti #digilosofia - lauren__canary : RT @ashcoltami: Netflix che aumenta i prezzi quando offre un servizio di merda con un titolo interessante ogni 30 mesi se va bene e cancell… - ciccio_liso : Netflix che aumenta il costo ancora una volta ?? - hauntedIeigh : l'audacia di Netflix che non solo ha un catalogo che fa cagare al cazzo ma aumenta pure i prezzi, dovete fallite fa… -

i prezzi di alcuni abbonamenti. Da sabato 2 ottobre, salgono i costi del piano standard , che passa da 11,99 euro a 12,99 euro, e di quello premium , da 15,99 euro a 17,99. A non ...... che offre quattro dispositivi fruibili contemporaneamente e una visione in 4kdi ben 2 ... Come riporta Il Sole 24 ore , citando un portavoce, l'obiettivo è quello di ' offrire un'...