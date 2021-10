Nei Pandora Papers ci sono quattro politici italiani | cantanti | allenatori e mafiosi

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Domenica sera una serie di testate internazionali hanno iniziato a diffondere i risultati di uno dei data leak più grandi della storia. Si tratta di una miniera di documenti nota come, una massiccia investigazione sulle società offshore e sul loro ruolo nell’aiutare figure di rilevanza internazionale – capi di stato, oligarchi e, ma anche imprenditori, celebrità e criminali – a evadere tasse, riciclare e occultare denaro in giro per il mondo. I leaks provengono da 14 società legali (tra Isole Vergini, Seychelles, Panama, Belize, Hong Kong e Dubai, ma anche Svizzera e Cipro) specializzate nel nascondere ricchezza. Queste sarebbero ingranaggi di un ecosistema internazionale che avrebbe permesso lo spostamento di fondi per centinaia di miliardi, proteggendo l’identità dei veri beneficiari attraverso vari strati di ...