Nato | Difesa europea e rapporti industriali La visita di Guerini in Polonia

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è a Varsavia. Oggi il bilaterale con il collega Mariusz Blaszczak, domani l'intervento al Warsaw Security Forum, la rassegna dedicata ai temi della sicurezza internazionale che dal 2014 riunisce in Polonia circa quaranta leader europei del settore, tra ministri, parlamentari, vertici militari e rappresentanti industriali. Guerini e Blaszczak si erano già incontrati a febbraio dello scorso anno a margine di una ministeriale della Nato. In quell'occasione il ministro italiano esprimeva "l'auspicio che la cooperazione in atto venga intensificata sia nel campo militare che industriale". Allora come oggi, sono diversi i temi sul tavolo, in primis la Nato. I due Paesi sono portatori all'Alleanza Atlantica di istanze spesso diverse, ...

