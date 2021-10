Narcotizza il fidanzato per rubargli 2 500 euro | arrestata ragazza di 20 anni

(Di lunedì 4 ottobre 2021) I carabinieri della stazione di Altarello di Baida hanno eseguito l'arresto per sospetta reato nei confronti di una donna palermitana di 20, già nota alle forze dell'ordine, perché ritenuta responsabile di rapina aggravata. ha permesso di ricostruire che la giovane, mentre si trovava a casa della vittima - con la quale aveva una relazione - ha rubato oltre 2.500in contanti, dopo averla addormentata versando in un drink alcune gocce di un farmaco ipnotico-sedativo . Le indagini, scaturite dalla denuncia della figlia della vittima e svolte anche attraverso l'ascolto di testimoni e la visione delle immagini della videosorveglianza della farmacia dove è stato acquistato il farmaco, hanno permesso di ritrovare la confezione del sedativo che si presume è stato usato. , emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata ...

