Napoli verso la riconferma Si attesta intorno al 57%

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Non c’e’ ancora l’ufficialita’ ma Vincenzo(centrosinistra) viaggialaa sindaco di Salerno. Secondo quanto si apprende dal suo comitato,sisu di una percentuale del 57%. “Dai dati si evidenzia un risultato assolutamente favorevole al candidato sindaco Vincenzo” ha commentato il segretario provinciale del Partito Democratico, Vincenzo Luciano. Staccati gli sfidanti Elisabetta Barone e Michele Sarno che stanno duellando per il secondo posto. Lo spoglio sta procedendo molto a rilento, come testimonia anche la decisione di Vincenzoche inizialmente era atteso per le 19.30 al suo comitato, appuntamento che poi e’ slittato. Piero De Luca, premiato modello di politica “E’ una vittoria molto importante per la citta’ ...