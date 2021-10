Napoli, Coppa D’Africa: preoccupazione e rimedi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Napoli continua a far sognare un’intera città. Pur essendo il campionato da poco iniziato, i presupposti per mantenere questo trend si prestazioni vi sono. Anche la Coppa D’Africa potrebbe risultare non determinate per allontanare la squadra dalla via intrapresa. La competizione africana porterà via Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Oltre a questi anche Ounas dovrebbe essere impegnato con la sua Algeria. I quattro calciatori salterebbero tre partite sicure, cinque se dovessero avanzare nel corso del torneo. OSIMHEN E KOULIBALY IMPORTANTI ASSENZE Importanti saranno le assenze di Osimhen e Koulibaly, ma Spalletti sta recuperando tutti gli infortunati. In difesa, oltre al ritorno in campo di Ghoulam – gia in panchina nel Napoli a Firenze- il tecnico azzurro potrà fare affidamento su Rramadani. Il difensore centrale si ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilcontinua a far sognare un’intera città. Pur essendo il campionato da poco iniziato, i presupposti per mantenere questo trend si prestazioni vi sono. Anche lapotrebbe risultare non determinate per allontanare la squadra dalla via intrapresa. La competizione africana porterà via Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Oltre a questi anche Ounas dovrebbe essere impegnato con la sua Algeria. I quattro calciatori salterebbero tre partite sicure, cinque se dovessero avanzare nel corso del torneo. OSIMHEN E KOULIBALY IMPORTANTI ASSENZE Importanti saranno le assenze di Osimhen e Koulibaly, ma Spalletti sta recuperando tutti gli infortunati. In difesa, oltre al ritorno in campo di Ghoulam – gia in panchina nela Firenze- il tecnico azzurro potrà fare affidamento su Rramadani. Il difensore centrale si ...

