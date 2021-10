Mystery Land – La Grande favola dell’ignoto: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 ottobre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda un nuovo programma di divulgazione dal titolo “Mystery Land – La Grande favola dell’ignoto“. Il programma è condotto da Alvin, ex-inviato de L’Isola dei famosi e Aurora Ramazzotti, non alla prima apparizione in tv, visto che di recente è diventata una Iena. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 ottobre. anticipazioni L’obiettivo è cercare di analizzare e approfondire eventi inspiegabili al confine del soprannaturale. Con una domanda sempre accesa: quale verità si nasconde dietro a una leggenda? I temi di ogni puntata saranno presentati da due conduttori che non ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 42021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda un nuovo programma di divulgazione dal titolo “– La“. Il programma è condotto da Alvin, ex-inviato de L’Isola dei famosi e Aurora Ramazzotti, non alla prima apparizione in tv, visto che di recente è diventata una Iena. Ma vediamo insieme tutte ledi, 4L’obiettivo è cercare di analizzare e approfondire eventi inspiegabili al confine del soprannaturale. Con una domanda sempre accesa: quale verità si nasconde dietro a una leggenda? I temi di ognisaranno presentati da due conduttori che non ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 4 OTTOBRE 2021: UN LUNEDÌ TRA PORTA A PORTA, GFVIP, QUELLI CHE IL LUNEDÌ E MYSTERY LAND - bravoAlvin : RT @SuperGuidaTV: Alvin debutta lunedì 4 ottobre in prima serata su Italia 1 con un nuovo programma chiamato 'Mystery Land'. Lo abbiamo int… - bravoAlvin : RT @SMSNEWSOFFICIAL: #MysteryLand debutta su “Italia 1”, lunedì 4 ottobre, in prima serata condotto da @bravoAlvin e #AuroraRamazzotti http… - bravoAlvin : RT @MontiFrancy82: #MysteryLand debutta su “Italia 1”, lunedì 4 ottobre, in prima serata condotto da @bravoAlvin e #AuroraRamazzotti https:… - VelvetMagIta : #MysteryLand approda su Italia 1 con Aurora Ramazzotti e Alvin #VelvetMag #Velvet -