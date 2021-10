Muguruza regina di Chicago | battuta Jabeur | guarda le immagini della rimonta

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo la vittoria a, la spagnola di origine venezuelane, raggiunge la posizione n.6 nel ranking WTA. Secondo titolo stagionale per lei, il nono in carriera

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Muguruza regina

OA Sport

Dopo la vittoria a Chicago, la spagnola di origine venezuelane, raggiunge la posizione n.6 nel ranking WTA. Secondo titolo stagionale per lei, il nono in carriera... davanti alla polacca Iga Swiatek, stabile in ottava posizione, alla spagnola Garbinee ... nata 18 anni fa a Montreal, in Canada ma cresciuta a Bromley, a sud di Londra, la nuova...É Garbine Muguruza la regina del WTA 500 di Chicago. La spagnola (numero 9 del ranking) ha sconfitto in finale Ons Jabeur (n.16 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-3 6-0 in un'ora e 36 minuti di gi ...Secondo il Daily Mail, ai giocatori sicuri dell'accesso al tabellone principale verrà richiesto di volare a Melbourne già a dicembre ...