Morti sul lavoro | quasi 100 decessi al mese E il 10% sono donne

MESTRE – "La cronaca degli ultimi due giorni ci ha purtroppo catapultati nel cuore sanguinante dell'emergenza Morti bianche nel nostro Paese: in due giorni ci sono state oltre dieci vittime da Nord a Sud del Paese. E la conferma dello stato drammatico di questa piaga, arriva con gli ultimi dati sul numero dei decessi da gennaio ad agosto: 772 vittime nel 2021. Numeri raccapriccianti che forniscono alle statistiche una media mensile drammatica della mortalità: quasi 100 vittime. Il 10% sono donne: madri, figlie, mogli e sorelle strappate alle loro famiglie". Mauro Rossato, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, inizia così l'esplorazione dell'ultima indagine elaborata dagli esperti dell'Osservatorio mestrino che va oltre i numeri ...

