Morti sul lavoro, i sindacati organizzano una manifestazione a Roma per il 13 novembre: “Il governo mantenga i suoi impegni” (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Basta alle Morti sul lavoro“. I sindacati hanno indetto per il prossimo 13 novembre una manifestazione nazionale a Roma per chiedere “con forza provvedimenti rapidi e drastici in grado davvero di garantire la sicurezza e la dignità dei lavoratori“. Secondo gli ultimi dati Inail, sono stati infatti 772 gli incidenti fatali nei primi nove mesi del 2021, un numero che ha spinto il governo ad annunciare “pene più severe” e misure per sospendere le attività di cantieri e aziende in caso di violazioni. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil – insieme ai comparti specifici delle costruzioni Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil – vuole accelerare gli interventi di Draghi e del suo esecutivo. Parteciperanno anche i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Basta allesul“. Ihanno indetto per il prossimo 13unanazionale aper chiedere “con forza provvedimenti rapidi e drastici in grado davvero di garantire la sicurezza e la dignità dei lavoratori“. Secondo gli ultimi dati Inail, sono stati infatti 772 gli incidenti fatali nei primi nove mesi del 2021, un numero che ha spinto ilad annunciare “pene più severe” e misure per sospendere le attività di cantieri e aziende in caso di violazioni. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil – insieme ai comparti specifici delle costruzioni Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil – vuole accelerare gli interventi di Draghi e del suo esecutivo. Parteciperanno anche i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo ...

