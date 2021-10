“Mister, non riesco nemmeno a camminare!”: le preoccupanti parole del giocatore (Di lunedì 4 ottobre 2021) Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato delle attuali condizioni fisiche di Erling Braut Haaland. L’allenatore tedesco, stando a quanto riportato da As, ha rivelato un aggiornamento preoccupante sullo stato di salute fisica del norvegese: “Erling ha provato a giocare per giorni. Chi lo conosce sa anche che vuole giocare sempre. Mi ha detto: «Non mi alleno oggi». E mi ha detto molto opportunamente: «Mister, mi piacerebbe giocare, ma non posso muovermi come vorrei. Non riesco nemmeno a camminare»“. Erling Braut Haaland (di spalle) a rapporto da Mister Marco Rose (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)Il nativo di Lipsia ha inoltre aggiunto: “È un essere umano, non una macchina. Se non funziona, non funziona. Dobbiamo portarlo in forma per il Borussia Dortmund, ma anche per la nazionale ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato delle attuali condizioni fisiche di Erling Braut Haaland. L’allenatore tedesco, stando a quanto riportato da As, ha rivelato un aggiornamento preoccupante sullo stato di salute fisica del norvegese: “Erling ha provato a giocare per giorni. Chi lo conosce sa anche che vuole giocare sempre. Mi ha detto: «Non mi alleno oggi». E mi ha detto molto opportunamente: «, mi piacerebbe giocare, ma non posso muovermi come vorrei. Nona camminare»“. Erling Braut Haaland (di spalle) a rapporto daMarco Rose (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)Il nativo di Lipsia ha inoltre aggiunto: “È un essere umano, non una macchina. Se non funziona, non funziona. Dobbiamo portarlo in forma per il Borussia Dortmund, ma anche per la nazionale ...

Advertising

acmilan : Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il n… - EnricoTurcato : “Non ho mai avuto un problema con Allegri. Queste sono cose vostre. Vi piace il gossip quando la Juve parte male. S… - forumJuventus : “Ci tengo a precisare che col mister non ho assolutamente nessun problema, anzi, c’è grande sintonia e faccio quell… - spazio_nuovo : @mister_X_HJS Certo che sono due binari paralleli. Non sono concatenati i concetti, sono messi a confronto. Un paes… - YanezAgain : @tomasomontanari Montanari, seriamente, tu non puoi credere davvero alle cazzate che scrivi. In questo momento con… -