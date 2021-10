Miriam Leone si confessa sul bullismo: “Al liceo mi dicevano che ero Elio e le Storie Tese” (Di lunedì 4 ottobre 2021) A breve la vedremo di nuovo al fianco di Stefano Accorsi in Marilyn ha gli occhi neri, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 14 ottobre. E proprio in merito al film diretto da Simone Giordano, Miriam Leone ha rilasciato di recente un’intervista per il Corriere della Sera. L’interprete, che vedremo, inoltre, nel ruolo di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 4 ottobre 2021) A breve la vedremo di nuovo al fianco di Stefano Accorsi in Marilyn ha gli occhi neri, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 14 ottobre. E proprio in merito al film diretto da Simone Giordano,ha rilasciato di recente un’intervista per il Corriere della Sera. L’interprete, che vedremo, inoltre, nel ruolo di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Stone_ColdCrazy : @FuryBionda Comunque qui qualcuno davvero aveva avuto il coraggio di scrivere che Miriam Leone non è bella per via delle sopracciglia ?? - Dulafive : Mi piacerebbe conoscere quelli che insultavano Miriam Leone per le sopracciglia. Già andare a cercare l'aspetto fis… - Paolameno : @l_patrizia Miriam Leone babbìa. - Robbe_84_ : @Dulafive Che poi bullizzare qualcuno per l’aspetto fisico è una roba triste sempre…… ma con Miriam Leone ci vuole… - lamescolanza : Miriam Leone: «Io miss Italia bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese» -