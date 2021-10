MIRIAM LEONE: MEGLIO IL SILENZIO CHE FARE LA CONDUTTRICE. ECCO PERCHÈ HO LASCIATO LA TV (Di lunedì 4 ottobre 2021) Miss Italia 2008, molte conduzioni in tv da Uno Mattina a Le Iene, altrettante fiction popolari come La Dama Velata e In Arte Nino, poi la svolta tra cinema e serie più blasonate come Non Uccidere e la trilogia su Tangentopoli (1992, 1993 e 1994). L’attrice oggi è protagonista con Stefano Accorsi del film “Marilyn ha gli occhi neri”, la storia di due emarginati, lui pieno di tic, lei mitomane e bugiarda. Si racconta al Corriere della Sera e spiega perché ha abbandonato la conduzione televisiva. Miss Italia “Una porta per l’emancipazione, il mio provino davanti a milioni di persone. Dopo ho potuto camminare da sola, sperimentare, conoscere l’affetto delle persone. Ogni giorno in un luogo diverso, dai paesini a New York. La corona devi restituirla: ne ho fatta una copia che conservo in bagno. Mi serviva una testimonianza. Un giorno, quando sarò anziana, la mostrerò a figli e nipoti”. Le ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 4 ottobre 2021) Miss Italia 2008, molte conduzioni in tv da Uno Mattina a Le Iene, altrettante fiction popolari come La Dama Velata e In Arte Nino, poi la svolta tra cinema e serie più blasonate come Non Uccidere e la trilogia su Tangentopoli (1992, 1993 e 1994). L’attrice oggi è protagonista con Stefano Accorsi del film “Marilyn ha gli occhi neri”, la storia di due emarginati, lui pieno di tic, lei mitomane e bugiarda. Si racconta al Corriere della Sera e spiega perché ha abbandonato la conduzione televisiva. Miss Italia “Una porta per l’emancipazione, il mio provino davanti a milioni di persone. Dopo ho potuto camminare da sola, sperimentare, conoscere l’affetto delle persone. Ogni giorno in un luogo diverso, dai paesini a New York. La corona devi restituirla: ne ho fatta una copia che conservo in bagno. Mi serviva una testimonianza. Un giorno, quando sarò anziana, la mostrerò a figli e nipoti”. Le ...

