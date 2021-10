Miriam Leone: Elio e le Storie Tese risponde sul “bullismo” per le sopracciglia grosse (Di lunedì 4 ottobre 2021) Miriam Leone si racconta, Elio di Elio e le Storie Tese risponde: il bullismo per le sopracciglia folte, le prese in giro... e i Miriam? L'attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone ha raccontato di come al liceo la prendessero in giro per le sopracciglia folte, e di come per questo venisse chiamata Elio e Le Storie Tese. Elio in persona, adesso, le ha risposto, commentando la vicenda. Stefano Belisari in arte Elio, leader del celebre gruppo italiano, ha risposto "in pieno stile Elio" alle recenti dichiarazioni rilasciate dall'ex reginetta di bellezza ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)si racconta,die le: ilper lefolte, le prese in giro... e i? L'attrice ed ex Miss Italiaha raccontato di come al liceo la prendessero in giro per lefolte, e di come per questo venisse chiamatae Lein persona, adesso, le ha risposto, commentando la vicenda. Stefano Belisari in arte, leader del celebre gruppo italiano, ha risposto "in pieno stile" alle recenti dichiarazioni rilasciate dall'ex reginetta di bellezza ...

Advertising

gionnipa : Non avevo mai notato le ciglia di Miriam Leone. - Diregiovani : Anche Miriam Leone ha subito bullismo per il suo aspetto fisico. L'attrice ha raccontato di essere stata derisa da… - chiara___styles : @vrhs_tpwk miriam leone ovviamente - yebonavits : @Pirichello Sisi, io mi sono scopato Miriam Leone. - S_Eleonora_S : RT @YarnoCeleghin: Miriam Leone: «lo bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese» E cosa dovremmo dire noi, ch… -