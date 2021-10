Milano | Napoli e Bologna al centrosinistra Ballottaggi a Roma | Torino e Trieste Calabria al centrodestra | Ma Draghi è saldo

Advertising

lorepregliasco : Si profila un centrosinistra a valanga a Milano, Bologna e Napoli, ma davanti anche a Torino e con testa a testa Gu… - lorepregliasco : 5 ore e mezza dall'inizio dello spoglio. Roma 207 sezioni su 2.603 (8%) Torino 539 su 919 (59%) Milano 582 su 1248… - you_trend : Fra i 100 tweet con più interazioni di questa campagna elettorale (negli ultimi tre mesi per Roma, Milano, Napoli,… - patriziadegioia : RT @christianrocca: Prima analisi: la sinistra vince al primo turno con i riformisti e senza Cinquestelle a Milano e con uno juventino a Na… - NonnaPa20128158 : RT @jacopo_iacoboni: La cosiddetta “alleanza strutturale” tra Pd e M5S è un fatto che funzionerà solo a Napoli, la mia città, fortemente ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Napoli

Rai News

... nel corso della presentazione del logo FIGC a: " Tutti vanno rispettati. A Kalidou mando un grande abbraccio, per me prima c'è la Juventus e poi il. Quanto successo nei suoi confronti ...Oltre ogni previsione il centrosinistra vince, perché è storico il risultato didove, per la prima volta da quando c'è l'elezione dei sindaci non era mai accaduto di ...il risultato di, ...Caserta: si va verso il ballottaggio tra il sindaco uscente del centrosinistra Carlo Marino e il candidato del centrodestra, Giampiero Zinzi. Cosenza: lo spoglio avverrà soltanto ...ROMA (ITALPRESS) – Il centrosinistra conquista Milano, Napoli e Bologna al primo turno con Beppe Sala, Gaetano Manfredi e Matteo Lepore.