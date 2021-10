Milano, le parole di Sala che si riconferma sindaco al primo turno (Di lunedì 4 ottobre 2021) IL sindaco uscente si riconferma al primo turno con quasi il 60% - IL sindaco uscente si riconferma al primo turno con quasi il 60% Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 ottobre 2021) ILuscente sialcon quasi il 60% - ILuscente sialcon quasi il 60%

Advertising

SkyTG24 : 'Vogliamo una giustizia climatica, ora! I cambiamenti sono un'opportunità per tutti, non c’è un piano B, basta bla… - M5S_Europa : L’inchiesta di @fanpage sulla #LobbyNera a #Milano mostra una realtà agghiacciante. #FdI accoglie e promuove person… - Fontana3Lorenzo : Lasciano senza parole le risposte di molti islamici di Milano, riguardo il ritorno dei talebani al potere in Afghan… - ChassisRadioPop : Le parole del Sindaco di #Milano. @BeppeSala #elezioniamministrative2021 - discoradioIT : ?? #amministrative21: 'Questo è un risultato quasi storico, non si è astenuto chi crede in un'idea di città'. Le par… -