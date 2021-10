Milano | incidente aereo | due le inchieste | si lavora su video e scatola nera

(Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - Sono due leaperte sull'di ieri, alle porte di, in cui hanno perso la vita otto persone, tra cui un neonato, che viaggiavano a bordo di un Pegasus Pc-12, partito pochi minuti prima da Linate. L'Ansv, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha aperto un'inchiesta di sicurezza e disposto l'invio di un investigatore sul luogo dell'. La procura di, ieri il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano è andata sul posto, indaga per disastro. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza del parking Atm vicino alla fermata della metropolitana, così come alcunirealizzati da passanti e vicini al parcheggio su cui è avvenuto l'impatto. ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Sono sei le vittime - TgrRaiLombardia : #Milano incidente aereo. le prime immagini dell'incendio dopo l'impatto dell'aereo precipitato sul parcheggio in co… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il bilancio delle vittime è salito a 8 persone: tra queste, anche un bambino - Paoblog : Ecco che scopro i dettagli dell'incidente con auto sottosopra che stamattina alle 6.45 mi ha complicato l'arrivo in… - CCISS_Ministero : A7 Milano-Genova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Ronco Scrivia (Km 106,5) e A7 Svincolo Genova Bolzane… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano incidente

Sono tutte da chiarire le cause del terribileaereo domenica a San Donato alle porte di, dove un Pilatus PC - 12 di fabbricazione svizzera, con 8 persone a bordo, si è schiantato su una palazzina. Il pilota e proprietario del ......nazionale per la sicurezza del volo dovranno chiarire le cause e le dinamiche dell'e ... Dan Petrescu, sono morti a causa dell'impatto: Filippo Nascimbene, 33 anni, manager anella ...Milano, 4 ott. (Adnkronos) – Sono due le inchieste aperte sull’incidente aereo di ieri, alle porte di Milano, in cui hanno perso la vita otto persone, tra cui un neonato, che viaggiavano a bordo di un ...Ieri domenica 3 ottobre un Piper PC-12 è precipitato in via Marignano all’angolo via 8 ottobre 2001 a Milano, nella zona sud ovest della città ai confini con San Donato Milanese, poco dopo il decollo ...