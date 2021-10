Milano, diretta elezioni, Sala confermato sindaco al 57,4% : «Evento quasi storico» (Di martedì 5 ottobre 2021) A Milano nelle elezioni comunali che segnano il record storico dell'affluenza più bassa con il 47% dei votanti alle urne il sindaco uscente Giuseppe Sala viene riconfermato al primo turno... Leggi su ilmattino (Di martedì 5 ottobre 2021) Anellecomunali che segnano il recorddell'affluenza più bassa con il 47% dei votanti alle urne iluscente Giuseppeviene rial primo turno...

Advertising

SkyTG24 : “Il centrosinistra non è mai arrivato a vincere al primo turno dal 1993, cioè da quando c'è l'elezione diretta del… - SkyTG24 : Milano, #aereo da turismo si schianta a San Donato: morte le 8 persone a bordo. DIRETTA - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - bettywrong : RT @LaMilanesiana: Un minuto del dialogo tra il filosofo della scienza Peter Galison e lo scrittore-fisico @paologiordano In diretta dal @… - normaoldani64 : RT @SkyTG24: “Il centrosinistra non è mai arrivato a vincere al primo turno dal 1993, cioè da quando c'è l'elezione diretta del sindaco, qu… -