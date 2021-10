Milano | Bologna e Napoli verso centrosinistra già al primo turno Debacle del M5s

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Si è chiusa la tornata elettorale che coinvolge grandi città come Roma,, Torino ee che inevitabilmente avrà riflessi importanti sul quadro politico nazionale. Il Pd cerca il riscatto dopo la sconfitta delle amministrative del 2016 quando i Dem persero sia Roma che Torino: in campo lo stesso segretario, Enrico Letta che corre alle suppletive di Siena per un seggio alla Camera. Dal verdetto delle urne arriverà anche una indicazione precisa sul futuro dell'alleanza del Partito democratico con il Movimento Cinque Stelle e sull'ipotesi di coalizione larga del. Il voto sarà un test chiave anche per il centrodestra e misurerà i rapporti di forza all'interno dell'alleanza, tra la Lega di Matteo Salvini, FdI di Giorgia Meloni, e Forza Italia. Sullo sfondo la trattativa per ...

lorepregliasco : Si profila un centrosinistra a valanga a Milano, Bologna e Napoli, ma davanti anche a Torino e con testa a testa Gu… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: il Partito Democratico è la lista più votata alle elezioni comunali a #Torino,… - lorepregliasco : Segnalo che secondo i nostri instant poll la fiducia nel governo Draghi di chi ha votato a queste elezioni va dal 6…

...irrilevanti a, con la candidata Layla Pavone inchiodata intorno al 2 per cento che rischia perfino l'onta di vedersi scavalcata dalla lista dell'eretico Gianluigi Paragone. Asi ......5 per cento, M5S 3,1 per cento, la Lista civica Bernardo Sindaco 2,9 per cento ePopolare 1,... A, sempre primo il Pd con il 36,2%. Seguono, a distanza, Fratelli d'Italia al 12,9%, la Lega ... Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si è votato a Milano per scegliere il nuovo sindaco del capoluogo lombardo e per il rinnovo del consiglio comunale. "Abbiamo dimostrato che la destra è battibile", ha detto il segretario del Pd, "il centrodestra non vince più, non c'è più il federatore, Berlusconi"