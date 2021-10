Milano | Bologna e Napoli al centrosinistra già al primo turno Roma e Torino al ballottaggio

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Si è chiusa la tornata elettorale che ha coinvolto grandi città comee che inevitabilmente avrà riflessi importanti sul quadro politico nazionale. Il Pd cerca il riscatto dopo la sconfitta delle amministrative del 2016 quando i Dem persero siache: in campo lo stesso segretario, Enrico Letta che corre alle suppletive di Siena per un seggio alla Camera. Dal verdetto delle urne arriverà probabilmente anche una indicazione precisa sul futuro dell'alleanza del Partito democratico con il Movimento Cinque Stelle e sull'ipotesi di coalizione larga del. Il voto è stato un test chiave anche per il centrodestra che e misurerà i rapporti di forza all'interno dell'alleanza, tra la Lega di Matteo ...

Solo ava meglio. Ma come fai a festeggiare il 10 per cento portato in dote a una delle più ... E poi il pensiero vola subito a. Battistini sarà pure andato particolarmente male, ma mai ...Nella metà campo che va a votare tiene il Partito democratico vola a, il 34 per cento, domina a, con il 35,6, si avvicina al trenta per cento anche a Torino. Enrico Letta, il nuovo ...ROMA (ITALPRESS) – Il centrosinistra conquista Milano, Napoli e Bologna al primo turno con Beppe Sala, Gaetano Manfredi e Matteo Lepore. E’ quanto emerge dai dati delle amministrative sulla base delle ...Il bell’aspetto è tra le priorità degli italiani: quali sono però i migliori saloni di parrucchieri in Italia? - Lifestyle ...