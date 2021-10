Milan | Tomori si macchia dopo 31 presenze | il dato sul difensore

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Fikayo, ammonito nel match trae Atalanta, ha ricevuto il suo primo cartellino giallo in rossonero. IlsulPrima ammonizione per Fikayocon la maglia del: ilinglese ha ricevuto il suo primo cartellino giallo nel match contro l’Atalanta, uninsolito per uncentrale. A stupire ancora di più è il fatto cheabbia già giocato 31 partite con il, tra tutte le competizioni. Insomma, un’altra dimostrazione delle qualità delinglese. ILSUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

