Milan | rinnovo Kessie | parla l’agente dell’ivoriano

(Di lunedì 4 ottobre 2021)di Franckhato della trattativa per ildi contratto del centrocampista con ilProsegue la trattativa che porta aldi Franck. L’ivoriano non ha ancora trovato la quadra per il prolungamento del contratto. Ieri sera, come riferisce Telelombardia, era presentedel giocatore per assistere al match tra Atalanta e. Alla domanda sull’intesa del, Atangana ha risposto così: «Non chiedete a me ma ai dirigenti del». Nel frattempo l’ex centrocampista della Dea ha sfornato una buona prestazione rispetto alle ultime uscite. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

Tonali nel Milan è oramai una certezza come torna a esserlo Kessie che pare aver messo da parte la stanchezza 'olimpica' e le beghe per il rinnovo di contratto. Insomma è tornato sui suoi livelli.