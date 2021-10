Milan, Ordine: “Sicuri che Maignan sia meno forte di Donnarumma?” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il noto giornalista Franco Ordine ha proposto un confronto tra Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan. Il Milan ci ha davvero perso? Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il noto giornalista Francoha proposto un confronto tra Gianluigie Mike. Ilci ha davvero perso?

Advertising

massimoparentin : @Gianfra12198016 @Nicco40003686 @kkoulibaly26 @mattinodinapoli Chi è senza peccato sbagli la prima pietra... Cit. (… - infoitsport : Ordine: «Nessuno si è accorto che il Milan non ha più Calhanoglu» - gilnar76 : Ordine: «Nessuno si è accorto che il #Milan non ha più Calhanoglu» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Senti Ordine ? - MMarrucco : RT @19max85: @scottotweet Non solo.... Stanno addirittura dicendo che il gol dopo il rigore andava annullato. In ordine sparso: @massimozam… -