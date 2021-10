Milan, allenamento a ranghi ridotti: assenti i nazionali. Il report (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno a Milanello. assenti i tanti nazionali Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso ildell'odierno aello.i tanti

Advertising

AntoVitiello : ?? Da #Milanello: Junior #Messias ha svolto allenamento in gruppo. Prima volta con la squadra per il brasiliano da… - gilnar76 : Allenamento #Milan: comincia la pausa nazionali #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - milan_risorto : @Zoroback_023 @PandArancio @NandoPiscopo1 Verissimo, aggiungo anche il poco tempo tra una stagione e l'altra e quin… - Milannews24_com : Allenamento Milan: il punto dopo il match con l’Atalanta - sportli26181512 : Milan, oggi allenamento defaticante post vittoria contro l'Atalanta: Come riportato dalla redazione di… -