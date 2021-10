Michetti prende il largo a Roma? Ma cala il gelo al comitato elettorale | La Raggi è fuori | occhio alla foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021)col fiato sospeso. Amministrative sulle montagne russe: le prime indicazioni davano al ballottaggio Enricoe Roberto Gualtieri, candidati rispettivamente di centrodestra e centrosinistra. Poi, ai primi exit-poll, il ribaltone: Virginia, la grillina che parevadai giochi, sarebbe stata sottostimata. Veniva addirittura data in ballo per la seconda piazza, in grado di scalzare Gualtieri. E invece no, altro ribaltone. Arriviamo infatti agli ultimi dati:viene dato sopra il 31%, Gualtieri al 24% e laal 21%, quindi quasi sicuramentedai giochi. Delusione anche per Carlo Calenda, che con la sua lista civica viene dato a un comunque significativo 18 per cento. L'affluenza, bassissima, si è attestata intorno al 50 per cento. ...