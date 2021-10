Meteo Roma: previsioni per martedì 5 ottobre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio; ampi spazi di sereno in serata. Temperature comprese tra +19°C e +23°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 5 ottobre Piogge sparse in mattinata sui rilievi e sui settori meridionali della regione, irregolarmente nuvoloso altrove ma con tempo asciutto; migliora al pomeriggio. In serata il tempo sarà stabile su tutto il territorio con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi. Meteo Italia: previsioni per martedì 5 ottobre Al Nord: Al mattino piogge intense tra Trentino e Friuli; precipitazioni sporadiche su Lombardia ed Emilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio insistono le piogge sui settori pedemontani, altrove non sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio; ampi spazi di sereno in serata. Temperature comprese tra +19°C e +23°C.Lazio:perPiogge sparse in mattinata sui rilievi e sui settori meridionali della regione, irregolarmente nuvoloso altrove ma con tempo asciutto; migliora al pomeriggio. In serata il tempo sarà stabile su tutto il territorio con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi.Italia:perAl Nord: Al mattino piogge intense tra Trentino e Friuli; precipitazioni sporadiche su Lombardia ed Emilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio insistono le piogge sui settori pedemontani, altrove non sono ...

