Mercato Juventus, Witsel sarà a Torino: la pista rimane calda (Di lunedì 4 ottobre 2021) Giovedì sera, in occasione della semifinale di Nations League tra Belgio e Francia, si avrà la possibilità di vedere Axel Witsel, calcare il campo dell'Allianz Stadium di Torino. Il DS bianconero, Federico Cherubini, potrà sfruttare l'opportunità sia per valutarne più da vicino le qualità, sia per incontrarlo di persona e trattare un suo trasferimento alla Juventus nella prossima estate oppure già a gennaio, visto il contratto in scadenza. Il 32enne centrocampista, ora in forza al Borussia Dortmund, nel 2016 fu vicinissimo a vestire la maglia della Vecchia Signora, ma, per un problema last minute, l'affare saltò e non se ne fece più nulla. Il 2022 potrebbe finalmente essere l'anno giusto per vedere Witsel alla Juventus. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

