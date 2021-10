Melissa Satta: lo spacco della gonna è senza fine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Melissa Satta senza dubbio da capogiro: la showgirl si mostra con uno spacco senza fine della gonna, facendo svenire tutti suoi fan. Dopo un periodo passato lontano dal mondo dello spettacolo, la showgirl e conduttrice statunitense ma cresciuta in Italia si è ripresa prepotentemente la scena, ammaliando con la sua bellezza e col suo fascino L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 ottobre 2021)dubbio da capogiro: la showgirl si mostra con uno, facendo svenire tutti suoi fan. Dopo un periodo passato lontano dal mondo dello spettacolo, la showgirl e conduttrice statunitense ma cresciuta in Italia si è ripresa prepotentemente la scena, ammaliando con la sua bellezza e col suo fascino L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Melissa Satta vestito nero con spacco da urlo: gli occhi si concentrano lì - #Melissa #Satta #vestito #spacco - guglielmo75 : @PeppinInter Trasmissione inutile, già il fatto che ci sia Melissa satta e non una giornalista la dice tutta - iamverlaine : In questo momento invidio la sedia in cui è seduta Melissa Satta - gianmancho1 : RT @Vallina84s: Io non ho nulla contro Melissa Satta che, anzi, trovo sia di una bellezza allucinante e mi sta pure simpatica. Ma a #SkyCal… - brandtiano22 : @__alonzo_ Hanno messo Melissa Satta per stare la -

Melissa Satta, la triste rivelazione: “Un dolore enorme” L'ex velina svela la sua sofferenza per quello che le è successo. Cerca in ogni modo di non scoraggiarsi, ma è davvero difficile.

