Matrimonio in vista per Manuel Locatelli: Thessa Lacovich ha detto Sì! (Di lunedì 4 ottobre 2021) Periodo di grandi soddisfazioni e felicità per Manuel Locatelli, il calciatore bianco nero che dopo aver festeggiato l’estate 2021 da campione d’Europa, ha chiesto a Thessa Lacovich di sposarlo. E lei commossa ha detto Sì. Dopo l’approdo alla Juventus, il primo gol al suo esordio nel derby della Mole con il Torino, per lui e la sua dolce metà le emozioni sembrano non finire. Vi raccomandiamo... Azzurri campioni d'Europa: ecco le reazioni delle wags In una foto postata su Instagram, Manuel tiene la mano a Thessa mentre lei entusiasta mostra in primo piano l’anello di fidanzamento ufficiale. Immancabili i commenti di tutti i componenti della squadra che si sono tutti congratulati con il loro compagno. Tra ... Leggi su diredonna (Di lunedì 4 ottobre 2021) Periodo di grandi soddisfazioni e felicità per, il calciatore bianco nero che dopo aver festeggiato l’estate 2021 da campione d’Europa, ha chiesto adi sposarlo. E lei commossa haSì. Dopo l’approdo alla Juventus, il primo gol al suo esordio nel derby della Mole con il Torino, per lui e la sua dolce metà le emozioni sembrano non finire. Vi raccomandiamo... Azzurri campioni d'Europa: ecco le reazioni delle wags In una foto postata su Instagram,tiene la mano amentre lei entusiasta mostra in primo piano l’anello di fidanzamento ufficiale. Immancabili i commenti di tutti i componenti della squadra che si sono tutti congratulati con il loro compagno. Tra ...

Advertising

clxouvds : @anna_tpwk_ forse l'ho vista MA RAGA A ME PARE GIGI COME LE FOTO DELL'ALTRO MATRIMONIO VI GIURO - MusicTvOfficial : Martedì 5 ottobre arriva in prima tv su @realtimetvit la nuova edizione di MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA, l’esper… - Dtti_digitale : Dopo il successo della terza edizione martedì 5 ottobre arriva in prima tv su REAL TIME la nuova edizione di “MATRI… - formatbiz : RETURNING SHOW // Dopo il successo della terza edizione martedì 5 ottobre arriva su REAL TIME la nuova edizione di… - signoftxhetimes : comunque che ridere che O sia stata vista per la prima volta nell’area vip proprio quando L è tornato a Londra per un matrimonio -