Maschi contro femmine: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 4 ottobre 2021) Maschi contro femmine: trama, cast, trailer e streaming del film Maschi contro femmine è il film in onda questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una divertente commedia del 2010 diretta da Fausto Brizzi, a cui l’anno seguente ha fatto seguito il sequel femmine contro Maschi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Maschi contro femmine? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama Protagonista del film è l’eterno scontro tra l’universo femminile e quello Maschile, raccontato ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 ottobre 2021): trama, cast, trailer e streaming delè ilin onda questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una divertente commedia del 2010 diretta da Fausto Brizzi, a cui l’anno seguente ha fatto seguito il sequel. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming? Eccoche c’è da. Trama Protagonista delè l’eterno stra l’universo femminile ele, raccontato ...

