Marco Masini ha ripercorso trent’anni di successo all’Arena di Verona: «È stata una serata magica, la mia festa, ma soprattutto la VOSTRA festa» (Di lunedì 4 ottobre 2021) È stata una grande festa, e un’importante celebrazione, quella di giovedì 30 settembre all’Arena DI Verona. Un appuntamento ricco di ospiti, musica ma anche aneddoti, per celebrare i 30 anni di carriera di uno degli artisti più rappresentativi della storia della musica italiana, Marco Masini! Un concerto-evento che ha visto sul palco con lui Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Red Canzian, Virginio, Ambra, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, La Camba, amici e colleghi che hanno condiviso le note dei brani indimenticabili di Marco Masini. Questo il commento di Marco Masini: “È stata una ... Leggi su domanipress (Di lunedì 4 ottobre 2021) Èuna grande, e un’importante celebrazione, quella di giovedì 30 settembreDI. Un appuntamento ricco di ospiti, musica ma anche aneddoti, per celebrare i 30 anni di carriera di uno degli artisti più rappresentativi della storia della musica italiana,! Un concerto-evento che ha visto sul palco con lui Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Red Canzian, Virginio, Ambra, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, La Camba, amici e colleghi che hanno condiviso le note dei brani indimenticabili di. Questo il commento di: “Èuna ...

Advertising

marcomasini64 : Ultimissime prove per domani ?? Vi aspetto all’Arena di Verona per festeggiare insieme a me e tanti Amici i miei 30… - GammaStereoRoma : Marco Masini - Il confronto - effettomusic : @marcomasini64: grande festa all'@arenadiverona per i suoi 30 anni di carriera. Consegnato sul palco il Premio DIVA… - effettomusic : MARCO MASINI: grande festa all’ARENA DI VERONA per i suoi 30 anni di carriera. Consegnato sul palco il Premio DIVA - ElveAngelic : RT @SMSNEWSOFFICIAL: MARCO MASINI: grande festa all’ARENA DI VERONA per i suoi 30 anni di carriera -