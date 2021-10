Manuel Bortuzzo, Lulù cerca la complicità di Aldo al Gf Vip? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Poco fa Lulù in giardino si è avvicinata ad Aldo, migliore amico nella casa di Manuel Bortuzzo, cercando forse di accattivarsi la sua simpatia? Sono quasi le 5 del pomeriggio di oggi quando Lulù raggiunge Aldo in giardino. Lei cerca di parlare un po’ dei suoi trascorsi sentimentali con Aldo, migliore amico dentro la casa di Cinecittà di Manuel Bortuzzo, con il quale la principessa ha iniziato una love story. Tra i due però sembra esserci un po’ di maretta tra la necessità del nuotatore di avere i propri spazi e lei che invece vorrebbe più attenzioni, a cominciare dal fatto che vorrebbe dormire con Manuel, che invece ha scelto di dividere il letto con Aldo. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Poco fain giardino si è avvicinata ad, migliore amico nella casa dindo forse di accattivarsi la sua simpatia? Sono quasi le 5 del pomeriggio di oggi quandoraggiungein giardino. Leidi parlare un po’ dei suoi trascorsi sentimentali con, migliore amico dentro la casa di Cinecittà di, con il quale la principessa ha iniziato una love story. Tra i due però sembra esserci un po’ di maretta tra la necessità del nuotatore di avere i propri spazi e lei che invece vorrebbe più attenzioni, a cominciare dal fatto che vorrebbe dormire con, che invece ha scelto di dividere il letto con. Leggi ...

