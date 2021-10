Manuel Bortuzzo: le fan tifano per lui fuori la casa. Soleil asfalta Lulù (Di lunedì 4 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo, le fan lo sostengono fuori la casa. Soleil asfalta la principessa Lulù dopo aver ascoltato il tifo delle bimbe del Bortuzzo Tutti pazzi per Manu. Anzi tutte pazze per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è molto acclamato sui social e soprattutto anche fuori dalla casa, i fan sono davvero tanti che si sono appassionati alla sua storia, e cercano di sostenerlo. La sua avventura nel Grande Fratello Vip 6, sicuramente lascerà il segno, anche all’interno della casa è riuscito a farsi voler bene da tutti i vipponi, ed ha stretto legami fortissimi con diversi concorrenti. Attualmente il suo cuore batte per una delle tre principesse Lulù Selassié, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 ottobre 2021), le fan lo sostengonolala principessadopo aver ascoltato il tifo delle bimbe delTutti pazzi per Manu. Anzi tutte pazze per. Il nuotatore è molto acclamato sui social e soprattutto anchedalla, i fan sono davvero tanti che si sono appassionati alla sua storia, e cercano di sostenerlo. La sua avventura nel Grande Fratello Vip 6, sicuramente lascerà il segno, anche all’interno dellaè riuscito a farsi voler bene da tutti i vipponi, ed ha stretto legami fortissimi con diversi concorrenti. Attualmente il suo cuore batte per una delle tre principesseSelassié, ...

Advertising

tweetnewsit : ?? #GFVIP a rischio chiusura immediata causa #Covid? Un concorrente ha la febbre alta: le ultime novità ???… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, questa sera ci sarà un inatteso ospite per Manuel Bortuzzo: come reagirà Lulù? (VIDEO) #gfvip… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, questa sera ci sarà un inatteso ospite per Manuel Bortuzzo: come reagirà Lulù? (VIDEO) #gfvip… - Quellochetutti1 : Anticipazioni Grande Fratello Vip ?? Nella puntata di questa sera Manuel Bortuzzo dovrebbe ricevere una 'sorpresa' d… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo sta male: cos’ha?/ Si isola dal gruppo ma Lulù Selassié lo raggiunge… -