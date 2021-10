Manuel Bortuzzo | la ex fidanzata piange al Grande Fratello Vip – VIDEO

(Di martedì 5 ottobre 2021), la sua exha parlato sul palcoscenico con Alfonso Signorini, ha pianto in diretta alVip., la sua exin diretta vedendolo (Screenshot)A quanto pare Federica Pizzi la exdel concorrente è ancora innamorata di lui, il suo sguardo sognate e commosso ha parlato chiaro dinanzi ai telespettatori del reality show. I due sembrano aver preso strade diverse, la sua lettera recitata in diretta è piena di parole molto dolci e profonde, ha emozionato tutti durante la puntata del 4 Ottobre 2021. Durante la serata c’è stato un scambio di parole tra l’ex del concorrente e Alfonso Signorini, ha raccontato una aneddoto intenso ed ...

GFVip, Federica, ex fidanzata di, conquista tutti con la sua lettera. Sui social sognano un ritorno di fiamma . La storia tra i due è finita poco prima chee, ma i loro rapporti sono rimasti più che amichevoli. ...Le recriminazione si riferiscono alla gelosia di Lulù nei confronti di, con cui ha iniziato una relazione all'interno del reality show e per cui ha litigato con Sophie Codegoni e ...Manuel Bortuzzo, la sua ex fidanzata ha parlato sul palcoscenico con Alfonso Signorini, ha pianto in diretta al Grande Fratello Vip.Grande commozione al Grande Fratello Vip, dove è arrivata Federica Pizzi, l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. La ragazza ha letto una lettera al nuotatore, pronunciando parole ...