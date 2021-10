Manuel Bortuzzo, chi è l’ex fidanzata Martina Rossi: “Ecco perché l’ho lasciata” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo, nelle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, si è avvicinato a Lulù, una delle principesse Selassié. Il 22enne, parlando con la sua nuova fiamma, ha confessato il motivo che lo ha portato a lasciare l’ex ragazza in seguito all’incidente che lo ha paralizzato: “Per il semplice fatto che la conoscevo da poco. Dopo la sparatoria siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare me in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale. l’ho fatta venire a casa mia e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che vuoi tu. Ho bisogno di tempo per me“. La relazione tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021), nelle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, si è avvicinato a Lulù, una delle principesse Selassié. Il 22enne, parlando con la sua nuova fiamma, ha confessato il motivo che lo ha portato a lasciareragazza in seguito all’incidente che lo ha paralizzato: “Per il semplice fatto che la conoscevo da poco. Dopo la sparatoria siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare me in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale.fatta venire a casa mia e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che vuoi tu. Ho bisogno di tempo per me“. La relazione tra ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip: chi è Federica, l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo - ilbreano : Pronti per il #GFVIP, tanti colpi di scena, poi nella casa entrerà il fidanzato di Francesca Cipriani, poi la fidan… - mmbfanspage : Manuel Bortuzzo ormai è in crisi totale nella Casa: “Non ce la faccio più” - simonabastiani : LIVEBLOGGING del #GFVip2021 La cronaca minuto per minuto qui, a partire dalle 21,40 Manuel e Lulù vi piacciono ass… - francobus100 : Gf Vip, Manuel Bortuzzo sta male e rischia di uscire dalla casa: cosa gli ha detto il medico -