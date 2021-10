Manfredi sindaco di Napoli al primo turno | la spinta dell’asse M5s-Pd | tonfo del centrodestra

(Di lunedì 4 ottobre 2021) I risultati delle elezioni comunali 2021 Gaetanoè il nuovodi. L’ex ministro dell’Università, candidato scelto dal Partito democratico e dal Movimenti 5 Stelle, ha vinto la sfida contro Catello Maresca – il magistrato antimafia scelto dal– e contro il candidato civico Antonio Bassolino. Le elezioni comunali si sono concluse con l’affluenza più bassa di sempre, circa il 47,2%. Nel tardo pomeriggio Maresca ha telefonato aper congratularsi.dovrebbe arrivare al comitato intorno alle ore 20, per mettere il punto a una due giorni di votazioni che l’ha premiato più dei pronostici. Un commento arriva anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: «Gaetanodi ...

