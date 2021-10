Mancini: 'Nations League? Sarebbe fantastico vincere subito dopo l'Europeo' (Di lunedì 4 ottobre 2021) MILANO - " Spagna ? È stata la squadra che ci ha messi più in difficoltà a Euro 2020. Sono forti e con buoni giocatori. Sarà una bella partita. Loro sono bravi nel palleggio, mentre noi non abbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021) MILANO - " Spagna ? È stata la squadra che ci ha messi più in difficoltà a Euro 2020. Sono forti e con buoni giocatori. Sarà una bella partita. Loro sono bravi nel palleggio, mentre noi non abbiamo ...

Advertising

SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - Azzurri : #Nazionale ???? ?? I 23 #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per la semifinale di #NationsLeague contro la #Spagna ????… - forumJuventus : I convocati di Mancini per la #NationsLegue: ci sono Bonucci, Chiellini, Locatelli, Bernardeschi, Kean e Chiesa ?… - Cegiuseppe : Dopo la ventilata riforma del catasto, giustamente questa sera Mancini, per la semifinale di Nations League contro… - avespartacus : RT @sportmediaset: #Mancini a caccia di un nuovo trofeo: la #NationsLeague per entrare nel mito. #SportMediaset -