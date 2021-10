Manchester City, Guardiola: “Premier League miglior campionato al mondo, Bernardo Silva giocatore eccezionale” (Di lunedì 4 ottobre 2021) “La Premier League è il miglior campionato al mondo. Complimenti al Liverpool, a entrambe le formazioni. Onestamente, credo che tutte e due le squadre abbiano provato a vincere e a giocarsela”. Grande entusiasmo per Pep Guardiola al termine della gara contro il Liverpool (2-2), valida per la settima giornata della Premier League 2021/2022. Il tecnico spagnolo ha poi esaltato la prestazione di Bernardo Silva: “Ci sono prestazioni di cui non è necessario parlare, bisogna solo osservarle e godersele. La prestazione di Bernardo Silva si commenta da sé. È stata semplicemente magnifica. Venire qui ad Anfield e fare quel che ha fatto… È un calciatore eccezionale”. ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Laè ilal. Complimenti al Liverpool, a entrambe le formazioni. Onestamente, credo che tutte e due le squadre abbiano provato a vincere e a giocarsela”. Grande entusiasmo per Pepal termine della gara contro il Liverpool (2-2), valida per la settima giornata della2021/2022. Il tecnico spagnolo ha poi esaltato la prestazione di: “Ci sono prestazioni di cui non è necessario parlare, bisogna solo osservarle e godersele. La prestazione disi commenta da sé. È stata semplicemente magnifica. Venire qui ad Anfield e fare quel che ha fatto… È un calciatore”. ...

Advertising

FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ? MESSI MARCA PARA O PSG! PSG 2 X 0 Manchester City - ESPNBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MESSI MARCA PARA O PSG! PSG 2 X 0 MANCHESTER CITY #FutebolNaESPN - RoyNemer : Lionel Messi starts for PSG vs. Manchester City with Leandro Paredes and Mauro Icardi on the bench. - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#PremierLeague miglior campionato al mondo, #BernardoSilva giocatore eccezionale' - CeliaGianmaria : Gli allenatori di Real Madrid e Manchester City coinvolti nell’inchiesta Pandora Papers -