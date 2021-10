Manageritalia: per successo del Pnrr servono competenze, digitalizzazione e controllo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Nell'incontro 'Digital financial controlling and intelligent automation' organizzato da Assocontroller ed Accenture, in collaborazione con ProjLink.net è emerso come per la digitalizzazione del Paese e l'efficacia del Pnrr siano indispensabili, competenze professionali e manageriali, tecnologie digitali e controllo finanziario. A dimostrazione dell'interesse per il tema, la buona riuscita del piano e grazie all'autorevolezza degli intervenuti l'incontro del 30 settembre ha avuto un vasto seguito online. Mario Mantovani, presidente Cida e Manageritalia, alla fine del suo intervento ha lanciato una proposta condivisa con Assocontroller: "Siamo a disposizione come organizzazioni di rappresentanza di manager e controller e con le alte professionalità che rappresentiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Nell'incontro 'Digital financial controlling and intelligent automation' organizzato da Assocontroller ed Accenture, in collaborazione con ProjLink.net è emerso come per ladel Paese e l'efficacia delsiano indispensabili,professionali e manageriali, tecnologie digitali efinanziario. A dimostrazione dell'interesse per il tema, la buona riuscita del piano e grazie all'autorevolezza degli intervenuti l'incontro del 30 settembre ha avuto un vasto seguito online. Mario Mantovani, presidente Cida e, alla fine del suo intervento ha lanciato una proposta condivisa con Assocontroller: "Siamo a disposizione come organizzazioni di rappresentanza di manager e controller e con le alte professionalità che rappresentiamo ...

Advertising

TV7Benevento : Manageritalia: per successo del Pnrr servono competenze, digitalizzazione e controllo... - MarcoOrlandi67 : Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Manageritalia - bizcommunityit : RT @manageritalia: ??Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ecco come l’Italia può ancora recuperare il terreno perduto @ASviSItalia @Marc… - LHH_Italia : Osservatorio Hiring - Online Job Vacancy di Cfmt: un'analisi su oltre 32mila annunci per i manager del terziario ha… - hukysrl : RT @manageritalia: ??Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ecco come l’Italia può ancora recuperare il terreno perduto @ASviSItalia @Marc… -