Maltempo: temporali forti su Milano, massima allerta per esondazioni nella notte (Di lunedì 4 ottobre 2021) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Prosegue l'ondata di Maltempo su Milano dove continuano i temporali e c'è "massima allerta" per pioggia e vento fino alle prime ore di domani. Tra le 2 e le 7 del mattino, le piogge saranno molto intense sulle province a nord di Milano (Lecco, Como, Varese) e c'è, secondo il Comune di Milano, il rischio concreto di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Resta aperto il centro operativo comunale e dalle 21 tutte le squadre sono dislocate nelle zone a rischio esondazione, mentre sono in atto verifiche sulle caditoie e i sottopassi. allerta anche per i cittadini, i commercianti e gli ambulanti del mercato di piazzale Lagosta. Questa sera saranno evacuate le comunità del parco Lambro ed è vietato sostare nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - Prosegue l'ondata disudove continuano ie c'è "" per pioggia e vento fino alle prime ore di domani. Tra le 2 e le 7 del mattino, le piogge saranno molto intense sulle province a nord di(Lecco, Como, Varese) e c'è, secondo il Comune di, il rischio concreto di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Resta aperto il centro operativo comunale e dalle 21 tutte le squadre sono dislocate nelle zone a rischio esondazione, mentre sono in atto verifiche sulle caditoie e i sottopassi.anche per i cittadini, i commercianti e gli ambulanti del mercato di piazzale Lagosta. Questa sera saranno evacuate le comunità del parco Lambro ed è vietato sostare nelle ...

Advertising

DedeVincenzo : Primo vero maltempo autunnale #allertameteo #maltempo la siccità è lontana per fortuna l,attenzione ai temporali la… - TV7Benevento : Maltempo: temporali forti su Milano, massima allerta per esondazioni nella notte... - cascinanotizie : ?? Maltempo, allerta arancione sulla costa, gialla sul resto della provincia di Pisa ?? Sarà una notte di piogge e te… - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Maltempo in Sicilia, previsti forti temporali, grandinate ed è allerta arancione per il 5 ottobre - http… - annadl52 : @fanpage @PulitiElena Del maltempo qui a Livorno ci sono allagamenti senza luce e piove con fortissimi temporali da… -