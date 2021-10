Maltempo Liguria, l’esondazione del fiume Letimbro a Savona – Il video (Di lunedì 4 ottobre 2021) A causa della forte perturbazione che sta interessando la Liguria sono segnalati disagi a Savona dove è in vigore l’allerta meteo arancione per temporali fino alle 14 quando scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti. Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il Letimbro è esondato. In questo video pubblicato da Limet – Centro Meteo Liguria si mostra la situazione del Santuario di Savona, dove le strade sono completamente allagate a causa dell’esondazione del fiume. Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l’esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nell’imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) A causa della forte perturbazione che sta interessando lasono segnalati disagi adove è in vigore l’allerta meteo arancione per temporali fino alle 14 quando scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti. Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, ilè esondato. In questopubblicato da Limet – Centro Meteosi mostra la situazione del Santuario di, dove le strade sono completamente allagate a causa deldel. Nelle zone di Pontivrea è stata segnalatain alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nell’imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - TgLa7 : ??MALTEMPO??Dalle ore 22 la Liguria è entrata in zona arancione. Domani, lunedì dalle ore 14 scatta la zona rossa nel… - SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo. Disagi in Liguria e Piemonte: torrenti esondati e strade chiuse - Corriere : Liguria sott’acqua, torrenti esondati. Allerta rossa a Savona e Genova | Le previsioni meteo - IngemiDaniele : RT @andrenoli: situazione attuale a #Savona e il peggioramento è previsto nel pomeriggio ????????????????????? #alluvione #maltempo #liguria #4o… -