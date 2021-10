Maltempo Liguria, esondati il Letimbro e l’Erro nel Savonese. Toti: «Ore delicate, ci aspettiamo peggioramenti» – Il video (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Questo è solo l’inizio». Così l’assessore regionale alla Protezione Civile ligure Giacomo Giampedrone commenta l’evolversi della forte perturbazione che nelle ultime ore sta interessando la zona di Savona e provincia. L’allerta meteo arancione per temporali è stata annunciata fino alle 14 quando scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti. Continua a piovere nel Savonese con allagamenti, frane e strade allagate che preoccupano non poco le amministrazioni locali e i soccorritori. «La nostra colonna mobile e i volontari sono al lavoro sulle situazioni di criticità che si sono verificate sin dalla mattinata nel Savonese. Questo però è solo l’inizio, ci aspettiamo un peggioramento», ha detto Giampedrone. Nel frattempo la Rfl (Rete ferroviaria Liguria) ha annunciato la sospesa circolazione dei treni ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Questo è solo l’inizio». Così l’assessore regionale alla Protezione Civile ligure Giacomo Giampedrone commenta l’evolversi della forte perturbazione che nelle ultime ore sta interessando la zona di Savona e provincia. L’allerta meteo arancione per temporali è stata annunciata fino alle 14 quando scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti. Continua a piovere nelcon allagamenti, frane e strade allagate che preoccupano non poco le amministrazioni locali e i soccorritori. «La nostra colonna mobile e i volontari sono al lavoro sulle situazioni di criticità che si sono verificate sin dalla mattinata nel. Questo però è solo l’inizio, ciun peggioramento», ha detto Giampedrone. Nel frattempo la Rfl (Rete ferroviaria) ha annunciato la sospesa circolazione dei treni ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - 3BMeteo : Le zone da #allertameteo in questo #4ottobre. Attenzione specie tra Liguria (savonese - genovese) e Piemonte. Possi… - TgLa7 : ??MALTEMPO??Violente precipitazioni stanno interessando la Liguria. Un temporale autorigenerante nel savonese ha pro…