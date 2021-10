Maltempo in Liguria, esonda il fiume Letimbro nel Savonese (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nel Savonese esonda il fiume Letimbro: in città il letto del fiume, solitamente secco secondo i cittadini, si è rimpieto di fango e detriti, mentre fuori città, in zona Santuario, la piena del fiume ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nelil: in città il letto del, solitamente secco secondo i cittadini, si è rimpieto di fango e detriti, mentre fuori città, in zona Santuario, la piena del...

Advertising

DPCgov : ?? #4ottobre #Maltempo al Centro-Nord e #allertaROSSA in Liguria. In caso di #alluvione fai la cosa giusta ?? - MediasetTgcom24 : Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - 3BMeteo : Le zone da #allertameteo in questo #4ottobre. Attenzione specie tra Liguria (savonese - genovese) e Piemonte. Possi… - Tantzstanze83 : RT @3BMeteo: Le zone da #allertameteo in questo #4ottobre. Attenzione specie tra Liguria (savonese - genovese) e Piemonte. Possibili episod… - PCRemanzacco : RT @DPCgov: ?? #4ottobre #Maltempo al Centro-Nord e #allertaROSSA in Liguria. In caso di #alluvione fai la cosa giusta ?? -