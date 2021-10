Maltempo, alluvione in provincia di Savona. Esondano i torrenti Letimbro ed Erro (Di lunedì 4 ottobre 2021) In Liguria il Maltempo preannunciato è arrivato nella notte: incessanti piogge hanno provocato le esondazioni del torrente Letimbro in zona Santuario di Savona , e dell' Erro a Pontinvrea. Nella ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) In Liguria ilpreannunciato è arrivato nella notte: incessanti piogge hanno provocato le esondazioni del torrentein zona Santuario di, e dell'a Pontinvrea. Nella ...

