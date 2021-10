Malika Ayane, la “dichiarazione d’amore” inaspettata a Sandro Tonali del Milan: così risponde ad Andrea Vianello (Di lunedì 4 ottobre 2021) Malika Ayane dichiara inaspettatamente il suo amore al calciatore del Milan Sandro Tonali rispondendo al tweet di Andrea Vianello. Il direttore di Rai News stava facendo una riflessione sui rossoneri e ha tirato in ballo il giocatore 21enne. Ne è nato un siparietto social che ha divertito i rispettivi followers. La cantante è una grande tifosa del Milan. Malika Ayane risponde ad Andrea Vianell così Andrea Vianello aveva twittato dopo la partita di ieri: «Che squadra è il Milan? Fortissimi. A proposito, Tonali, ah, Sandro Tonali: ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 ottobre 2021)dichiaramente il suo amore al calciatore delndo al tweet di. Il direttore di Rai News stava facendo una riflessione sui rossoneri e ha tirato in ballo il giocatore 21enne. Ne è nato un siparietto social che ha divertito i rispettivi followers. La cantante è una grande tifosa deladVianellaveva twittato dopo la partita di ieri: «Che squadra è il? Fortissimi. A proposito,, ah,: ...

Advertising

wallstreetita : #Lifestyle - Arriva a Catania ‘Il Petalo Bianco’, iniziativa per sostenere e aiutare concretamente le vittime di ab… - StampaFin : Coin e FARE X BENE uniti per le donne Arriva a Catania 'Il Petalo Bianco', iniziativa per sostenere e aiutare concr… - zazoomblog : Malika Ayane la dichiarazione damore inaspettata a Sandro Tonali del Milan: così risponde ad Andrea Vianello -… - lalisamilf : La rappresentanza musical dell’Inter Twitter è shade, quella del Milan twitter malika ayane. ABISSO - sbarelling : Malika Ayane ama Sandro Tonali e non puo che essere la migliore cantante italiana di sempre -