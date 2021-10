(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nel giorno del compleanno M5S, mentre è in corso lo spoglio per le elezioni amministrative 2021, Beppefinisce nel mirino dei supporter delusi del Movimento 5 Stelle. “12 anni fa abbiamo fatto l’impossibile. Ora dobbiamo fare il necessario!”, il post del garante pentastellato, accompagnato da una vecchia foto che lo ritrae con il cofondatore del Movimento Gianroberto Casaleggio. Ma il messaggio di ‘auguri’ dinon è piaciuto agli ex5 Stelle che si sono riversati sulla bacheca del comico per esprimere il loro dissenso. “Siete riusciti a dissipare tutto in soli 2 anni… impresa ancora più difficile della prima”, scrive Filippo. “M5S: il più grande fallimento della politica italiana degli ultimi anni”, il commento di Claudiu Stanasel, vicepresidente del Consiglio comunale di Prato. “Dodici anni per cambiarlo – ...

Advertising

carlaruocco1 : Buon 12esimo compleanno #M5S! Sono trascorsi dodici anni da quando le menti geniali e visionarie di Gianroberto… - mirko60036887 : RT @Adnkronos: #M5S, su Facebook la rabbia dei militanti contro #Grillo. E la consigliera di Napoli Muscarà, ex pentastellata, rispolvera i… - Adnkronos : #M5S, su Facebook la rabbia dei militanti contro #Grillo. E la consigliera di Napoli Muscarà, ex pentastellata, ris… - liberenotizie : M5S, su Facebook la rabbia dei militanti contro Grillo. Adnkronos - ultimora - pengueraffaele : M5S, su Facebook la rabbia dei militanti contro Grillo -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Facebook

Adnkronos

'Neutralizziamo il green pass ', scriveva su, alludendo a una 'finta emergenza' e denunciando la 'distruzione della democrazia' per ...contro il vaccino Il fondatore di Italexit ed exsi ...E la consigliera di Napoli, ex, rispolvera il 'vaffa' Nel giorno del compleanno, mentre è in corso lo spoglio per le elezioni amministrative 2021, Beppe Grillo finisce nel mirino dei supporter delusi del Movimento 5 Stelle . "12 anni fa abbiamo fatto l'impossibile. Ora ...Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Fatemi prima analizzare i risultati”, dice il leader del M5S Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio dove seguirà lo spoglio. Intanto però che l’esito del voto si fa più de ...Nel giorno del compleanno M5S, mentre è in corso lo spoglio per le elezioni amministrative 2021, Beppe Grillo finisce nel mirino dei supporter delusi del Movimento 5 Stelle. “12 anni fa abbiamo fatto ...